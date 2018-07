Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima de 71 anos morreu no local logo após ser atingido por um carro. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado e aguarda no local para remoção do corpo. A faixa da esquerda da via, no sentido Castelo Branco, está bloqueada.