Idoso morre de enfarte durante assalto em SP O representante comercial Aldo Borges, de 79 anos, morreu depois de ser amarrado por ladrões, nesta segunda-feira (14), na casa dele, no Belém, na zona leste de São Paulo. Cardíaco, ele sofreu um enfarte durante o assalto. Um dos bandidos, Anderson Ricardo Fernandes de Oliveira, de 33, foi preso ao voltar ao local horas depois do crime, para buscar o carro usado para chegar até lá. Outros dois suspeitos permaneciam foragidos até as 23h desta terça-feira (15).