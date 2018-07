Idoso se recupera após ter rosto perfurado por tesoura de jardinagem

Um idoso americano conseguiu se recuperar depois de ter tido uma lesão no olho provocada por um acidente com uma tesoura de jardinagem.

Leroy Luetscher, de 86 anos, morador do Estado do Arizona, havia acabado de podar as plantas em seu jardim quando sofreu uma queda. Seu rosto foi então atingido pela tesoura, que atravessou sua cavidade ocular direita.

Ele foi rapidamente levado ao hospital, onde uma equipe de cirurgiões descobriu que a tesoura havia entrado a uma profundidade de 15 cm em sua cabeça. "Foi torturante, não tenho palavras para descrever a dor", disse Luetscher à imprensa.

Mas o idoso teve uma recuperação notável desde o acidente, em 30 de julho. Atualmente, ele tem apenas um inchaço sob o olho direito, mas a visão foi praticamente toda recuperada.