Idosos são atropelados em ponto de ônibus Um motoqueiro sem habilitação e em alta velocidade causou um acidente que matou uma aposentada e feriu um idoso, nesta terça-feira (25), em um ponto de ônibus de São José do Rio Preto (SP). A aposentada Luzia da Silva Coelho, de 71 anos, chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu ao politraumatismo craniano e morreu na madrugada desta quarta-feira. Outro idoso, Raimundo Rodrigues Teixeira, de 74 anos, que também estava no ponto, sofreu fratura no fêmur esquerdo e será operado nesta quinta-feira (27), mas passa bem.