Idosos vão orientar usuários do Metrô de SP

Irene Paulina da Silva, de 60 anos, está sentindo um friozinho na barriga. Hoje, ela acordaria um pouco antes das seis da manhã e se prepararia para o seu primeiro dia de trabalho. A ex-costureira, diarista e copeira está entre os 33 idosos selecionados pelo projeto do Metrô batizado de Experiente Cidadão. "Estou ansiosa. É normal. Sempre fico assim quando tem alguma novidade na minha vida. Mas me sinto preparada e quero progredir lá dentro", comemora Irene. A partir desta segunda-feira, os 33 idosos ajudarão na orientação e no atendimento aos passageiros das estações Sé, Ana Rosa, Tatuapé, Santana e Saúde. "Nós sentimos que os usuários de idade se sentem mais à vontade quando lidam com pessoas da mesma faixa etária", diz o gerente de Recursos Humanos do Metrô, Fábio Nascimento, de 52 anos. Os idosos informarão os usuários sobre as linhas da rede, embarque preferencial, itinerários de ônibus, ruas do entorno da estação, uso de escada rolantes e elevadores. Eles estarão em pontos fixos e poderão ser identificados pelo uniforme. O projeto é uma parceria com a Secretaria de Assistência Social. "Todos ficarão em guichês. Não seria conveniente deixar os idosos em pé durante o expediente", emenda Nascimento. Foram entrevistados 250 idosos para o preenchimento das 33 vagas. Os selecionados têm mais de 60 anos e ensino fundamental incompleto. Outra característica comum é o fato de participarem do programa Renda Cidadão, do governo do Estado. "Nós selecionamos aqueles com maior facilidade de comunicação e que retêm melhor as informações", explica Nascimento. Cada um receberá bolsa-auxílio de R$ 137, 60, mais R$ 60 de Bolsa Cidadão, além de cesta básica, vale alimentação e vale transporte. Depois de seis meses, a bolsa-auxílio subirá para R$ 206,40. A idéia do Metrô é ampliar o serviço para todas as suas estações.