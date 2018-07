IDV prevê crescimento real de 4,7% para o varejo em 2014

Segundo o economista-chefe da Gouvêa de Souza, Ricardo Meirelles, a Copa do Mundo deve influenciar positivamente as vendas em "alguns pontos-base", principalmente no segmento de bens duráveis, com a comercialização de itens como TVs de tela plana. A consultoria é responsável pela realização dos estudos do IDV.

Em 2014, a categoria de alimentos também deve performar melhor, puxando a venda de não duráveis para cima diante do arrefecimento da inflação, observou Meirelles.

"A perspectiva é que 2014 apresente a mesma conjuntura do segundo semestre de 2013", disse ele, observando que a bonança vista no setor até o fim de 2012 dará lugar a um ritmo de expansão menor daqui para frente. No ano passado, o varejo cresceu 8,4 por cento segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação ao número de lojas, o IDV prevê crescimento de 6,9 por cento para 2014, uma desaceleração ante o aumento de 8,4 por cento estimado para este ano.

As associadas do grupo devem investir cerca de 7,8 bilhões de reais em 2014, cifra correspondente a cerca de 4,3 por cento do seu faturamento total.

Entre as empresas que fazem parte da entidade estão redes como Lojas Americanas, Cia Hering, Grupo Pão de Açúcar e Lojas Marisa.

MÊS A MÊS

De acordo com um estudo mensal realizado pelo IDV, as vendas reais em novembro subiram 9,8 por cento sobre o mesmo mês do ano passado, melhor resultado para o setor no ano.

Meirelles apontou que o avanço foi fortemente impactado pela Black Friday, ocorrida na última sexta-feira do mês.

Para dezembro, o chamado Índice Antecedente de Vendas do IDV (IAV-IDV) indica um aumento mais modesto, de 5,5 por cento na comparação anual.

(Por Marcela Ayres)