IESS: Nº de usuários de planos de saúde cresce 4,7%

Apesar do crescimento na comparação anual, o IESS destacou que houve desaceleração no ritmo de crescimento dos beneficiários de planos de saúde. No quarto trimestre de 2013, o número de pessoas que contratavam planos vinha crescendo a um ritmo de 1,1%. Já nos três primeiros meses de 2014, esse crescimento foi de 0,3%. O superintendente-executivo do IESS, Luiz Augusto Carneiro, considerou em nota, porém, que ainda é cedo para determinar se essa desaceleração deve ser a tendência para 2014.

De março de 2013 a março de 2014, o maior crescimento se deu mais uma vez nos planos coletivos empresariais, cujo total de beneficiários aumentou 6,3% no período. Já o total de beneficiários de planos coletivos por adesão cresceu 3,6% e o de planos individuais, 1,4%.

Entre os fatores que estão sustentando esse crescimento dos planos empresariais, o IESS destaca a maior oferta para pequenas e médias empresas. Além disso, o cenário do mercado de trabalho, ainda considerado estável, é determinante para o setor.

Os planos exclusivamente odontológicos alcançaram a marca de 20,9 milhões de beneficiários no País, um avanço de 8,4% no período de doze meses considerado. Da mesma forma que nos planos médicos, houve desaceleração no primeiro trimestre se comparado com o trimestre imediatamente anterior. O crescimento foi de 0,9% no primeiro trimestre deste ano enquanto nos três últimos meses de 2013 o porcentual foi de 3,3%.