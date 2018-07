IFR-Petrobras levanta o equivalente a US$3,3 bi com bônus

Com as operações, o total captado pela petroleira em bônus no exterior em 2012 supera os 10 bilhões de dólares, depois das três tranches em moeda norte-americana de fevereiro totalizando 7 bilhões de dólares.

Esse valor ainda não é suficiente, porém, para que a estatal cumpra o seu plano de investimentos, segundo um analista de mercado ouvido pela Reuters.

Para cumprir sua meta anual de captações, de 16 bilhões de dólares, a estatal poderá voltar a procurar o mercado de dívida, segundo Lucas Brendler, analista da corretora Geração Futuro.

"A estatal está com menor geração de caixa e o programa de desinvestimentos não está acelerado. Com isso as captações da Petrobras em 2012 e 2013 poderão sofrer descompasso", disse Brendler.

"A companhia já disse ao mercado que a geração de caixa votará a ser positiva apenas em 2016, mas por enquanto as necessidades de investimento são muito altas. Mesmo que a companhia tenha que recorrer ao mercado, as captações de recurso não são olhadas no curto prazo. Estas captações estão dentro do cronograma e das necessidades da empresa".

EMISSÃO

Segundo o IFR, um serviço da Thomson Reuters, a Petrobras precificou nesta segunda uma emissão de 1,3 bilhão de euros em bônus 2019 a 99,398 por cento do valor de face e cupom de 3,25 por cento. O yield foi de mid-swaps mais 212,5 pontos-básicos.

Outra, também na moeda europeia e com vencimento em 2023, com volume de 700 milhões de euros, saiu a 98,154 por cento do valor de face e cupom de 4,25 por cento, com yield de mid-swaps mais 257,5 pontos-básicos.

Por fim, a petroleira precificou uma emissão no total de 450 milhões de libras em bônus 2029 a 97,472 por cento do valor de face, com cupom de 5,375 por cento e yield da Gilts mais 320 pontos-básicos.

A demanda pelas duas tranches em euros teria chegado a 6,5 bilhões de euros, enquanto a pela em libras alcançou 900 milhões de libras, segundo o IFR.

Na semana passada, a Petrobras informou que estava contemplando uma variedade de opções de dívida, a fim de cumprir com seu plano anual de captações de 16 bilhões a 18 bilhões de dólares.

(Reportagem adicional de Leila Coimbra)