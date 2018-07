Ig Nobel vai para escorregão na banana

Eigil Reimers e Sindre Eftestøl, da Universidade de Oslo, receberam com bom humor a honraria em uma disputada cerimônia no Teatro Sander, na Universidade Harvard, em Cambridge (EUA). Munidos com ursinhos de pelúcia, eles mostraram imagens deles mesmos "fantasiados". Os pesquisadores reconheceram que não se pareciam muito com um urso, mas não contaram qual foi o resultado do encontro. O prêmio, concedido há 24 anos pela revista Anais da Pesquisa Improvável, tem como premissa honrar pesquisas que primeiro fazem rir e depois pensar. Nessa linha, nem tudo é esdrúxulo, mas certamente é curioso. É o caso da pesquisa que investigou se é mentalmente perigoso para um ser humano ter um gato. O trabalho, que ganhou o Ig Nobel de Saúde Pública, tinha um propósito sério: analisar os riscos de contaminação por toxoplasmose.

Outras pesquisas, porém, são graça pura. Como o trabalho japonês que mediu o valor da fricção entre um pé e uma casca de banana e entre esta e o chão, quando algum desavisado escorrega em uma casca de banana na rua. O trabalho recebeu Ig Nobel de Física. Ou o estudo que tentou entender o que acontece no cérebro de pessoas que dizem ver a face de Jesus em um pedaço de torrada. Se nada mais der certo, brincou o chinês Kang Lee, é possível comprar uma torradeira com a cara de Jesus no eBay. Destaque também para o trabalho que documentou "cuidadosamente" - como destacaram os organizadores da premiação - o posicionamento de cachorros quando eles fazem xixi ou cocô. Segundo Vlastimil Hart e colegas da República Checa e da Alemanha, na hora de fazer suas necessidades fisiológicas, os animais alinham o eixo do corpo com as linhas do campo geomagnético norte-sul da Terra.

Ao todo foram entregues, das mãos de verdadeiros Nobel, 10 prêmios. O "troféu" era um prato com um frasco de pílulas Acme, em referência aos desenhos do Papa-léguas.