IGC reduz previsão de safra global de milho 2012/13

A produção global de milho em 2012/13 foi rebaixada para 864 milhões de toneladas, ante a previsão anterior de 917 milhões e agora abaixo da produção da safra anterior, de 870 milhões.

"A previsão para a produção de milho 2012/13, no geral, piorou, especialmente nos Estados Unidos, onde as altas temperaturas e a forte seca reduziram as perspectivas de produção", afirmou o IGC na atualização de seu relatório mensal sobre o mercado.

"A disponibilidade dos exportadores está apertando, e os estoques residuais globais devem cair para seu nível mais baixo em seis anos", o relatório acrescentou.

O IGC, em seu relatório mensal, reduziu a previsão para a safra de milho nos Estados Unidos em 50 milhões de toneladas, para 300 milhões de toneladas, e agora abaixo da temporada anterior, de 314 milhões.

No início da semana, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reduziu suas previsões para a safra de milho norte-americana para 12,97 bilhões de bushels, ou 329 milhões de toneladas, enquanto analistas em uma pesquisa conduzida pela Reuters nesta semana fizeram previsões ainda mais sombrias.

O órgão estimou que os estoques globais de milho no final da temporada 2012/13 devem ficar em 115 milhões de toneladas, menor volume em seis anos.

TRIGO

A produção mundial de trigo em 2012/13 foi prevista em 665 milhões de toneladas, inalterada ante projeção anterior, mas abaixo da temporada passada, de 696 milhões de toneladas.

O IGC cortou previsões para produção de trigo na Rússia e no Cazaquistão, mas aumentou a previsão das safras da China e da Índia.

"A produção doa China e da Índia foram revisadas para cima; mas a previsão combinada para os oito maiores exportadores está novamente mais baixo, com perspectivas piores para a região do Mar Negro", disse o IGC.

Os estoques mundiais de trigo para o final da temporada 2012/13 aumentaram em 1 milhão de toneladas, para 183 milhões, apesar este volume continue sendo o mais baixo em quatro anos.

