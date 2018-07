Igor Sorriso diz que estreia na Tucuruvi foi emocionante

Em 2012, Sorriso cantou na Mocidade Alegre. Perguntado sobre as diferenças entre as escolas, Sorriso falou que "cada agremiação tem sua peculiaridade. Mas que a Acadêmicos é "muito unida e me recebeu muito bem". Segundo ele, a escola fez o trabalho direitinho. "Para nos, somos campeões. Estamos na briga", declarou.

Amanhã ele segue para participar do carnaval do Rio, na São Clemente. Perguntado se teria voz, o intérprete foi enfático. "Sim. Vou tentar descansar, fazer uns exercícios de canto e beber bastante água", explicou.