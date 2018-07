Igor Sorriso quer dar sorte à Acadêmicos do Tucuruvi O intérprete Igor Sorriso estreia na Acadêmicos do Tucuruvi nesta madrugada com a pretensão de trazer à escola a mesma sorte que deu à Mocidade Alegre no ano passado, quando foi apoiador do samba-enredo garantiu à agremiação o campeonato do Grupo Especial. "Quero dar a mesma sorte de novo", disse. Antes do aquecimento da Acadêmicos do Tucuruvi, ele reuniu os músicos e trocou palavras de incentivo com os integrantes. Em sua preparação, contou que o segredo é o descanso. "Dormi o dia inteiro."