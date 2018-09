IGP-10 acelera alta, minério e construção pressionam

A alta do indicador foi de 1,30 por cento em junho, ante 1,11 por cento em maio, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quarta-feira.

Analistas ouvidos pela Reuters previam uma leitura de 1,50 por cento, segundo a mediana de 10 respostas que ficaram entre 1,33 e 1,80 por cento.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) aumentou 1,68 por cento em junho, após avanço de 1,34 por cento em maio.

O IPA agrícola caiu 0,04 por cento, depois da alta anterior de 1,65 por cento, enquanto o IPA industrial avançou mais, em 2,23 por cento, ante 1,24 por cento em maio.

O destaque de aumento no atacado foi o minério de ferro, reajustado recentemente, com salto de 51,84 por cento agora, ante 21,02 por cento no mês passado.

Outras pressões individuais de preços foram de farelo de soja, leite in natura, soja em grão e milho em grão.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) avançou 2,01 por cento em junho, comparado a 0,77 por cento em maio.

Os dissídios salariais da categoria prejudicaram o item Mão de obra, cujos custos avançaram 3,30 por cento.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) caiu 0,01 por cento em junho, contra alta anterior de 0,64 por cento.

Os custos de Alimentação declinaram 1,05 por cento, seguindo a elevação anterior de 1,21 por cento.

Os preços de Saúde e cuidados pessoais subiram menos, em 0,46 por cento em junho, ante 0,87 por cento em maio, assim como os de Educação, leitura e recreação, que tiveram variação positiva de 0,06 por cento agora, ante 0,30 por cento antes.

No ano, o IGP-10 acumula avanço de 5,55 por cento e nos últimos 12 meses, de 5,03 por cento.

(Reportagem de Vanessa Stelzer)