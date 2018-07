IGP-10 desacelera alta para 0,18% em abril, diz FGV

No acumulado do ano, o índice registra alta de 1,12 por cento e, em 12 meses até abril, a inflação pelo IGP-10 ficou em 7,45 por cento.

Ainda nesta terça-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom) inicia sua reunião para discussão da taxa básica de juros do país.

A decisão é esperada para a quarta-feira e analistas anteciparam de maio para esta semana a expectativa para o início de um ciclo de aperto monetário no país, depois que Banco Central e Ministério da Fazenda enfatizaram no final da semana passada que o governo não vai deixar a inflação sair do controle.

Em abril, o Índice de Preços ao Produtor Amplo-10 (IPA-10), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60 por cento do índice geral, registrou ligeira deflação de 0,06 por cento, ante alta de 0,11 por cento em março.

Entre a origem dos produtos, a principal influência veio dos preços dos agropecuários que tiveram queda de 1,17 por cento em abril ante recuo de 0,45 por cento em março. Já os produtos industriais registraram leve aceleração da alta a 0,38 por cento, ante 0,33 por cento anteriormente.

Entre os estágios de produção, os preços dos Bens Finais avançaram 0,86 por cento, após alta de 1,18 por cento em março. Os Bens Intermediários mostraram queda de 0,26 por cento, ante deflação de 0,17 por cento no mês de março.

Por sua vez, os preços de Matérias-Primas Brutas mostraram recuo de 0,92 por cento, após queda de 0,81 por cento no mês anterior.

VAREJO

Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor-10 (IPC-10), que responde por 30 por cento do índice geral, acelerou a alta para 0,67 por cento, frente a 0,49 por cento em março.

Quatro das oito classes de despesas componentes do índice registraram aceleração. O destaque ficou com o grupo Habitação, com alta de 0,64 por cento em abril ante queda de 0,43 por cento no mês anterior.

Já o Índice Nacional de Custo da Construção-10 (INCC-10) acelerou para um avanço de 0,65 por cento em abril, contra alta de 0,37 por cento no mês anterior.

Os preços dos Materiais, Equipamentos e Serviços tiveram alta de 0,56 por cento ante 0,41 por cento em março, enquanto que os da Mão de Obra registraram uma aceleração da alta a 0,73 por cento, ante 0,32 por cento anteriormente.

O IGP-10 calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência.