IGP-10 desacelera para 0,42% em janeiro--FGV

O Índice de Preços ao Produtor Amplo-10 (IPA-10), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60 por cento do índice geral, subiu 0,34 por cento em janeiro, ante alta de 0,66 por cento em dezembro.

Segundo a FGV, a alta dos preços dos produtos agropecuários desacelerou para 0,35 por cento, ante 1,21 por cento no mês anterior. Já os produtos industriais registraram avanço de 0,34 por cento, após alta de 0,44 por cento em dezembro.

Entre os estágios de produção, os preços dos bens finais subiram 0,80 por cento, ante alta de 0,64 por cento em dezembro. Já os bens intermediários avançaram 0,43 por cento, ante variação positiva de 0,42 por cento anteriormente. Por sua vez os preços das matérias-primas brutas recuaram 0,26 por cento, após alta de 0,98 por cento em dezembro.

Os preços no atacado subiram no final do ano passado após registrarem deflação. Entretanto, o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) já chegou a mostrar uma leve desaceleração no início deste ano, o que se repetiu no resultado do IGP-10.

CLASSES DE DESPESA

O Índice de Preços ao Consumidor-10 (IPC-10), que responde por 30 por cento do índice geral, acelerou a alta para 0,76 por cento, frente avanço de 0,65 por cento em dezembro.

Cinco das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. O principal destaque ficou com o grupo Alimentação, que subiu 1,54 por cento em janeiro ante alta de 0,97 por cento no mês anterior. Os preços de despesas diversas cresceram 2,51 por cento, contra 0,65 por cento na leitura anterior.

O Índice Nacional de Custo da Construção-10 (INCC-10) desacelerou a alta para 0,16 por cento em janeiro, contra avanço de 0,36 por cento no mesmo período do mês anterior. Os preços dos materiais de construção subiram 0,29 por cento e os da mão de obra, 0,05 por cento.

O IGP-10 calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência.

(Por Camila Moreira; Edição de Tiago Pariz)