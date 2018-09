IGP-DI é o maior desde 2008, minério responde por 70%

O indicador subiu 1,57 por cento em maio, ante 0,72 por cento em abril, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quarta-feira. A alta só perde para a variação de junho de 2008, que foi de 1,89 por cento.

Analistas ouvidos pela Reuters previam leitura de 1,30 por cento, de acordo com a mediana de 15 respostas que variaram de 1,15 a 1,54 por cento.

"É uma inflação muito concentrada em um só produto (minério)", disse o economista da FGV Salomão Quadros.

Os preços do minério de ferro em maio saltaram 75,69 por cento, após queda de 1,56 por cento em abril.

O aumento reflete o reajuste anual aplicado pelas grandes mineradoras, mas a alta foi impulsionada ainda mais pela mudança na ponderação do minério, que passou de 1,20 para 2,53 por cento.

"A nova ponderação aumentou o impacto do aumento", disse Quadros. "Esse foi o pico da pressão, que não vai se repetir na mesma magnitude (no próximo mês)."

Entre os componentes do IGP-DI, o Índice de Preços por Atacado (IPA) subiu 2,06 por cento em maio, após alta de 0,68 por cento em abril. O IPA agrícola avançou 0,19 por cento, ante 1,51 por cento antes. Já o IPA industrial saltou 2,66 por cento, após elevação de 0,42 por cento.

Segundo cálculos de Quadros, o minério respondeu por mais de 90 por cento da variação do IPA de maio, que também foi a mais alta em quase dois anos, e por aproximadamente 70 por cento de toda a variação do IGP-DI do mês passado.

Além do minério, o reajuste da mão de obra na construção em São Paulo também pressionou. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) avançou 1,81 por cento em maio, contra 0,84 por cento em abril.

"Tendo em vista que são movimentos concentrados e pontuais, a tendência é que o IGP-DI recue (desacelere a alta) em junho", avaliou Quadros.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,21 por cento em maio, abaixo da alta de 0,76 por cento em abril.

A desaceleração deveu-se à queda de 0,34 por cento dos preços do grupo Alimentação, após a alta de 1,77 por cento. Os custos dos grupos Vestuário e Saúde e cuidados pessoais desaceleraram o avanço para, respectivamente, 0,99 e 0,58 por cento.

As maiores quedas individuais de preços no varejo foram de tomate, álcool combustível, açúcar refinado, alface e pimentão.

Quadros chamou a atenção para a resistência da inflação no varejo. Embora o IPC tenha arrefecido, o núcleo ficou estável em 0,47 por cento, sendo que desde o início do ano tem mostrado leituras acima dos 0,40 por cento.

"O núcleo ameniza essa despencada do IPC. Está claro que há um foco de resistência da inflação", disse ele ao citar a demanda por serviços como a parte mais rígida do IPC.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier e Vanessa Stelzer)