IGP-DI recua 0,31% em outubro, mais que o esperado--FGV

Em 12 meses, o índice acumula alta de 7,41 por cento, ante 8,17 por cento nos 12 meses até setembro.

Levantamento da Reuters mostrou que, pela mediana de 29 previsões, o indicador teria queda de 0,14 por cento em outubro.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI) registrou queda de 0,68 por cento, após apresentar alta em setembro de 1,11 por cento. O índice calcula as variações de preços de bens agropecuários e industriais nas transações em nível de produtor e responde por 60 por cento do IGP-DI.

Os destaques ficaram para as quedas de 9,67 e 8,09 por cento respectivamente de farelo de soja e soja em grão.

Segundo a FGV, em relação à origem dos produtos, houve queda de 1,34 por cento entre os produtos agropecuários em outubro ante alta de 1,98 por cento em setembro. Já os industriais registraram recuo de 0,42 por cento, contra alta de 0,76 por cento anteriormente.

Sobre os estágios de produção, o índice de Matérias-Primas Brutas registrou queda de 1,86 por cento, ante alta de 1,22 por cento em setembro.

Por sua vez, o índice relativo a Bens Finais apresentou variação negativa de 0,44 por cento em outubro, ante avanço de 1,03 por cento no mês anterior. Já o índice do grupo Bens Intermediários desacelerou a alta para 0,07 por cento, ante 1,08 por cento em setembro.

VAREJO

Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI), registrou alta de 0,48 por cento, ante 0,54 por cento em setembro. O índice mede a evolução dos preços às famílias com renda entre um e 30 salários mínimos mensais e corresponde a 30 por cento do IGP-DI.

Três das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. A principal contribuição para este movimento foi do grupo Alimentação, cuja taxa atingiu alta de 0,67 por cento, ante 1,23 por cento no mês anterior.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) avançou 0,21 por cento em outubro, após alta de 0,22 por cento em setembro. O índice representa 10 por cento do IGP-DI.

O item Materiais, Equipamentos e Serviços registrou variação de 0,42 por cento, ante 0,46 por cento em setembro.

O IGP-DI é usado como referência para correções de preços e valores contratuais, sendo o indexador das dívidas dos Estados com a União. O índice também é diretamente empregado no cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) e das contas nacionais em geral.

Na semana passada, o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) já havia mostrado forte desaceleração ao registrar variação positiva de 0,02 por cento em outubro, ante elevação de 0,97 por cento em setembro, com destaque para a queda dos preços das matérias primas-brutas.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga ainda nesta quarta-feira os dados de outubro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

(Por Camila Moreira)