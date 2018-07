IGP-M acelera alta para 1,34% em julho--FGV

O resultado ficou acima das expectativas do mercado. Segundo mediana de projeções coletadas pela Reuters, o mercado projetava alta de 1,23 por cento do indicador no mês passado.

Dentre os subíndices que compõem o IGP-M, o Índice de Preços ao Produtor Amplo-Mercado (IPA-M) teve alta de 1,81 por cento, o Índice de Preços ao Consumidor-Mercado (IPC-M) avançou 0,25 por cento e o Índice Nacional de Custo da Construção-Mercado (INCC-M) registrou elevação de 0,85 por cento.

(Por Camila Moreira)