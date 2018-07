IGP-M cai 0,21% com recuo de preços no atacado e no varejo O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) declinou 0,21 por cento na segunda prévia de junho, ante alta de 0,66 por cento em igual período de maio, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta terça-feira.