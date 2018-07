IGP-M desacelera alta para 0,41% na 1a prévia de janeiro--FGV

O IGP-M fechou dezembro com alta de 0,68 por cento, encerrando 2012 com avanço acumulado de 7,82 por cento.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60 por cento do índice geral, teve alta de 0,46 por cento na primeira prévia de janeiro, ante avanço de 0,50 por cento em igual período de dezembro.

Os preços no atacado chegaram a mostrar deflação em 2012, mas voltaram a subir no final do ano. Na segunda-feira, o Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) acelerou para uma alta de 0,66 por cento em dezembro, encerrando 2012 com avanço acumulado de 8,10 por cento.

Em relação à origem dos produtos, o resultado da primeira prévia de janeiro do IPA foi puxado pela desaceleração dos preços dos produtos agropecuários, com alta de 0,36 por cento ante 0,93 por cento anteriormente.

Já os produtos industriais aceleraram para um avanço de 0,50 por cento, ante 0,33 por cento na primeira prévia de dezembro.

Entre os estágios de produção, o índice de Matérias-Primas Brutas apresentou queda de 0,18 por cento, contra alta de 0,79 por cento no mês anterior. Os itens que mais influenciaram foram milho em grão (4,97 para -0,57 por cento), soja em grão (-1,77 para -2,89 por cento) e bovinos (0,38 para -1,76 por cento).

Já os preços dos Bens Finais avançaram 0,93 por cento, ante 0,55 por cento anteriormente. Contribuiu para este movimento o subgrupo alimentos in natura, cuja taxa passou de 2,53 por cento para 6,12 por cento.

No segmento Bens Intermediários, houve aceleração para 0,58 por cento, ante 0,24 por cento em dezembro. A principal contribuição partiu do subgrupo materiais e componentes para a manufatura, que passou de 0,36 para 0,89 por cento.

VAREJO

Já o Índice de Preços ao Consumidor, com peso de 30 por cento no índice geral, desacelerou a alta para 0,40 por cento, contra 0,56 por cento visto anteriormente.

O resultado foi puxado por Habitação, que avançou 0,07 por cento na primeira prévia de janeiro ante alta de 0,48 por cento no mesmo período de dezembro.

Por sua vez Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), que responde por 10 por cento do IGP, registrou variação positiva de 0,08 por cento, desacelerando ante alta de 0,36 por cento na primeira apuração de dezembro.

O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços registrou variação de 0,17 por cento, ante 0,27 por cento anteirormente. O índice que representa o custo da Mão de Obra não variou na primeira prévia de janeiro, contra alta de 0,43 por cento no mês anterior.

Além de medir a evolução do nível de preços, o IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de energia elétrica e aluguel.

A primeira prévia do IGP-M calcula as variações de preços no período entre os dias 21 e 31 do mês de dezembro.

(Por Camila Moreira)