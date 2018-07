IGP-M desacelera alta para 0,59% na 1a prévia de setembro

O IGP-M fechou agosto com alta de 1,43 por cento, ante variação positiva de 1,34 por cento em julho.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60 por cento do índice geral, teve alta de 0,75 por cento na primeira prévia de setembro, ante avanço de 1,73 por cento em igual período de agosto.

A desaceleração dos preços foi puxada principalmente pelos produtos agropecuários, que registraram alta de 2,01 por cento na primeira prévia de setembro, ante 4,39 por cento no mesmo período de agosto. Já os produtos industriais subiram 0,26 por cento, contra 0,75 por cento anteriormente.

VAREJO

Já o Índice de Preços ao Consumidor, com peso de 30 por cento no índice geral, acelerou a alta para 0,29 por cento, contra 0,08 por cento visto anteriormente, puxado por alimentação, com alta de 0,53 por cento, e Transportes, com avanço de 0,43 por cento.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), por sua vez, registrou elevação de 0,16 por cento, desacelerando ante alta de 0,39 por cento na primeira apuração de agosto. O avanço do INCC, que responde por 10 por cento do IGP, foi puxada por materiais, equipamentos e serviços, com alta de 0,34 por cento.

Além de medir a evolução do nível de preços, o IGP-M é utilizado como referência para correção de valores de contratos, como os de energia elétrica e aluguel.

A primeira prévia do IGP-M calcula as variações de preços no período de 21 a 31 de agosto.

(Por Camila Moreira)