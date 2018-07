IGP-M fecha setembro com alta de 0,11% O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) voltou para o terreno positivo em setembro após a deflação do mês anterior. O indicador teve variação positiva de 0,11 por cento neste mês, ante o recuo de 0,32 por cento em agosto, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta segunda-feira. Analistas esperavam uma inflação de 0,08 por cento, de acordo com a mediana dos prognósticos de 15 instituições financeiras consultadas pela Reuters, que variaram de 0,04 a 0,19 por cento. Entre os componentes do IGP-M, o Índice de Preços por Atacado (IPA) registrou alta de 0,04 por cento em setembro, seguindo a queda de 0,74 por cento em agosto. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) caiu 0,06 por cento em setembro, ante alta de 0,23 por cento no mês anterior. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) apresentou variação positiva de 0,95 por cento, após avanço de 1,27 por cento em agosto. (Reportagem de Renato Andrade; Edição de Vanessa Stelzer)