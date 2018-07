IGP-M tem queda de 0,16% na 2a prévia de novembro--FGV

O Índice de Preços ao Produtor Amplo(IPA), que responde por 60 por cento do índice geral, teve baixa de 0,35 por cento, enquanto o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), com peso de 30 por cento, avançou 0,23 por cento.

Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), com peso de 10 por cento no índice geral, registrou elevação de 0,17 por cento.

A segunda prévia do IGP-M calcula as variações de preços no período do dia 21 do mês anterior ao dia 10 deste mês.

(Por Patrícia Duarte)