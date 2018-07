IGP-M volta a registrar inflação

Depois de seis meses seguidos de deflação, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) voltou a registrar inflação em setembro. Neste mês, o IGP-M subiu 0,42%, puxado especialmente pelos preços no atacado, dos alimentos e dos insumos industriais, que refletem a saída da recessão.

"Foi o período mais logo de deflação da história do IGP-M", afirma o coordenador de Análises Econômicas da FGV, Salomão Quadros. Apesar da alta deste mês, o IGP-M acumulado em 12 meses até setembro está negativo em 0,40% e a perspectiva é fechar o ano com uma deflação dessa magnitude, prevê.

Se a projeção se confirmar, será a primeira deflação anual da história do IGP-M. Como o indicador é usado para reajustar tarifas públicas e preços de vários contratos privados, como aluguéis, planos de saúde, pedágios, entre outros, a deflação deste ano deve aliviar a pressão dos preços administrados na inflação de 2010. "O IGP-M será um fator relevante na descompressão dos preços administrados no ano que vem", observa Quadros.

Segundo o economista, não há dúvida de que a fase de deflação no IGP-M acabou. Tanto é que os três indicadores que compõem o índice subiram de agosto para setembro.

O Índice de Preços por Atacado (IPA), que responde por 60% do índice, atingiu 0,53% este mês, depois de ter registrado deflação de 0,61% em agosto, a sexta variação negativa consecutiva. "Foi uma grande virada", afirma Quadros. Os dados indicam que a alta do IPA foi puxada pelos bens finais e pelos produtos industriais.

Os preços dos bens finais subiram 1,11% em setembro, depois da deflação de 0,46% de agosto. Quadros destaca que os alimentos in natura, como mamão, batata e tomate, impulsionaram o IPA, assim como os alimentos industrializados. O açúcar, por exemplo, respondeu pela metade da alta do IPA de setembro.

Também os produtos industriais no atacado tiveram forte influência na alta. Eles subiram 0,69% em setembro, após a deflação de 0,41% em agosto. "Como o peso dos produtos industriais é três vezes maior que o dos bens finais, eles são os que mais contribuíram para alta do IPA", explica Quadros. Ele pondera que a alta do IPA industrial não é explosiva e que mostra saída da recessão.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que representa 30% do IGP-M, fechou setembro com alta de 0,26%, após aumentar 0,16% em agosto. O Índice Nacional da Construção Civil, que é 10% do IGP-M, subiu 0,07% este mês, ante estabilidade de agosto (0,01%).