IGP-M volta a subir em setembro: 0,41%

Após dois meses em queda, a segunda prévia do Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) voltou a subir e avançou 0,41% em setembro. Na segunda prévia de agosto, o índice, usado para reajustar aluguéis, caiu 0,46%. Para o coordenador de Análises Econômicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Salomão Quadros, a inflação na segunda prévia foi impulsionada por uma recuperação de preços dos insumos industriais no atacado. Esses preços caíram muito no primeiro semestre por causa do recuo na demanda, causado pela crise, mas voltam a subir com a recuperação gradual na economia.