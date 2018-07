Igreja castrou jovens na Holanda Após uma reportagem do jornal NRC Handelsblad denunciar no fim de semana que cerca de dez jovens sob o cuidado da Igreja Católica na Holanda, nos anos 1950, foram castrados como forma de combate à homossexualidade, o Parlamento do país abriu inquérito, anteontem. Um porta-voz da Igreja disse que a instituição colaborará com as investigações.