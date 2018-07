Igreja católica inicia campanha contra aborto no México

A Igreja Católica do México começou nesta segunda-feira, 1, uma campanha "a favor da vida" como forma de se mostrar contrária à decisão da Corte Suprema que constitucionalizou a lei do aborto na semana passada. Veja Também: Justiça ratifica decisão de descriminalizar o aborto no México A Conferência do Episcopado distribuiu em todas as igrejas do país um panfleto com a inscrição "No México, nós escolhemos a vida", indicou Mario Espinosa, bispo de Mazatlán. "A vida é o primeiro dos bens recebidos de Deus e é o fundamento de todos os demais. Garantir o direito de todos à vida é um dever cujo cumprimento depende o futuro da humanidade", diz a mensagem do panfleto. Espinosa comentou que, embora as leis humanas possam legalizar o aborto ou o casamento entre homossexuais, "a Igreja não muda sua doutrina". "A Igreja sempre seguirá pregando a defesa da vida desde sua concepção. Embora permita a convivência de pessoas do mesmo sexo, a Igreja continuará defendendo que o matrimônio seja entre um homem e uma mulher", comentou. A campanha de "conscientização pela defesa da vida" começou depois que o arcebispo primado do México, o cardeal Norberto Rivera Carrera, atacou os juízes da Corte Suprema que, segundo ele, "querem corrigir os planos de Deus". Para o cardeal, a constitucionalização da lei do aborto, que permite a interrupção da gravidez até a 12ª semana de gestação, "estabelece a lei da selva, onde não existe matrimônio e a procriação não é garantida".