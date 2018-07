Igreja católica lança seu primeiro blog em Cuba

Sergio Lázaro Cobarrouy, engenheiro que, como a maioria dos cubanos, não tem Internet em sua casa, publica seu blog "Creer en Cuba" (http://creerencuba.org/blog/wordpress) a partir de um computador da sede do Bispado de Pinar del Río, 150 quilômetros a oeste de Havana.

"Existe uma necessidade de expressão da fé e o blog é um formato muito popular, que permite a troca de ideias", disse o engenheiro à Reuters em entrevista por telefone.

"Eu atualizo o blog duas ou três vezes por semana porque não tenho tempo, nem a velocidade da conexão é suficiente", disse Cobarrouy, de 38 anos, que também coordena a Rede Informatizada da Igreja Católica em Cuba.

O acesso à Internet em Cuba é restrito a funcionários e acadêmicos. De acordo com dados oficiais, cerca de 13 por cento da população têm acesso à Internet, na maioria dos casos ao correio eletrônico ou a uma intranet de páginas aprovadas.

As autoridades atribuem seus problemas de conexão ao embargo comercial imposto a Cuba pelos Estados Unidos há quase meio século.

Os blogs se converteram na frente mais recente de embates entre defensores e críticos do sistema socialista da ilha.

As autoridades cubanas vêm manifestando irritação crescente com a blogueira Yoani Sánchez, cuja página Generación Y é muito acessada fora de Cuba. Yoani chegou a ser elogiada pelo presidente norte-americano Barack Obama.

O presidente do Conselho do Vaticano para as Comunicações Sociais, Claudio Maria Celli, aludiu este mês ao "impacto" do Generación Y durante conferência sobre a Internet realizada em Havana.

"Creer em Cuba" traz em seus primeiros posts depoimentos de católicos, reflexões sobre a família e trechos da Bíblia. O blog aceita todos os tipos de opiniões, desde que não sejam políticas.

Cobarrouy disse que seu blog atende ao chamado lançado pelo papa Bento 16 para que os católicos mergulhem na era digital. Mesmo assim, a Conferência de Bispos Católicos de Cuba não prevê uma explosão imediata de sites católicos na blogosfera cubana.

"Enquanto o acesso à Internet continuar tão reduzido, penso que isso não acontecerá em grande escala", disse um porta-voz da Igreja, monsenhor José Félix Pérez.

(Reportagem de Esteban Israel)