Igreja cria ''drive-thru de orações''; atendimento dura 5 minutos

Depois das lanchonetes e bancos, o drive-thru chegou às igrejas - ou a pelo menos uma delas. Quem passa pela Rua Domingos de Morais, 2.051, na Vila Mariana, zona sul da capital, às 18 horas, pode ter um rápido atendimento espiritual no "drive-thru de orações" da Igreja Universal do Reino de Deus, que funciona desde abril. "Vimos o trânsito intenso e resolvemos oferecer uma oração para quem está no trânsito e não tem tempo de ir ao culto", diz o pastor responsável pela unidade, Osvaldo Volpini.

O sistema é informado por placas, faixas e abordagens dos voluntários da igreja que ficam na rua. O motorista entra com o carro em um recuo interno da igreja, onde uma pessoa faz o atendimento. "Pare. Ore. Siga" são os dizeres das camisetas dos voluntários, como Robson Silva Santos, de 26 anos. "A correria da cidade deixa as pessoas sem tempo. O objetivo é fazer com que elas não deixem de buscar Deus."

O atendimento demora menos de cinco minutos e, como em qualquer drive-thru, não é preciso sair do carro. A única recomendação é fechar os olhos no decorrer da reza. O atendimento ocorre durante a semana, das 18 horas às 20 horas, gratuitamente.

A unidade da Vila Mariana é a primeira da Universal com esse serviço no País. Volpini conta que o modelo foi copiado de um sistema da Igreja Universal de Houston, no Texas, Estados Unidos.