Igreja de público gay sofre vandalismo em Fortaleza

O inspetor responsável pelas investigações do caso, Hugo Costa, da 3ª Delegacia Distrital da capital cearense, conta que a própria igreja prestou queixa no último dia 10. Além de pichações, reclamam de ataques com pedras à porta da igreja e ameaças.

Segundo informações da sede da CCNE localizada em São Paulo, os ataques seriam de responsabilidade de outras igrejas, por, supostamente, considerarem o caráter inclusivo da CCNE contrário aos preceitos evangélicos.