Sete veículos do Corpo de Bombeiros estão no local e, segundo o helicóptero Águia, que também foi acionado para auxiliar no resgate, as vítimas já foram atendidas e levadas para hospitais da região. A Polícia Militar não sabe informar o estado de saúde das duas pessoas socorridas. Há policiamento na região e a perícia técnica foi acionada para averiguar as causas do desabamento.