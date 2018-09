Igreja é condenada por cancelar casamento no RJ A 11ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, manteve a sentença que condenou a Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Outeiro a indenizar uma noiva por ter desmarcado seu casamento a menos de dois meses de sua realização. O argumento usado para o cancelamento do compromisso foi que a igreja estava em obras. A Igreja entrou com recurso especial para que o caso seja reexaminado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).