Igreja é pichada por suposta seita em Itapetininga A Igreja do Rosário, inaugurada em 1873 e declarada de interesse histórico pelo patrimônio municipal, foi alvo de supostos adoradores do diabo, em Itapetininga, a 165 km de São Paulo. As paredes externas foram pichadas com frases como "a serviço de satã" e números relacionados a cultos satânicos. Também foram furtadas luminárias instaladas na fachada do templo religioso. A ação, ocorrida à noite de quarta-feira, 8, segundo a Guarda Municipal, causou revolta entre os fiéis. Foi o segundo ataque recente e a igreja havia sido pintada após as pichações anteriores, em setembro do ano passado.