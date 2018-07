Igreja é quem mais combatente pedofilia, diz Hummes

Dom Cláudio é enviado especial do Papa para o 16º Congresso Eucarístico Nacional, que começa amanhã em Brasília. A declaração de hoje foi feita após e encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Centro Cultural Banco do Brasil.

Dom Cláudio mostrou-se favorável à cartilha sobre pedofilia, que será elaborada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), com o objetivo de guiar o episcopado a combater os casos. "Isso é positivo, porque ajudaria todos os bispos a ter um procedimento idêntico para todos aqui no Brasil, como normalmente já vem sendo feito em outros países."

O cardeal ainda conversou com Lula sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos. "Haverá uma revisão desse tópico aborto, como também da questão dos símbolos religiosos, haverá uma revisão do texto, certamente", disse Dom Cláudio. O decreto que instituiu o programa previa o desenvolvimento de mecanismos para "impedir a ostentação de símbolos religiosos em estabelecimentos públicos da União".