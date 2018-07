Igreja informa horários que haverá fumaça

Sempre longe da imprensa, se for para falar do conclave, os cardeais, proibidos de dar entrevistas, poderão mandar mensagens aos fiéis de suas dioceses, para recomendar que todos peçam ao Espírito Santo que os ilumine na hora de escolher o novo papa.

O primeiro escrutínio será realizado já na tarde do dia 12, a partir das 16h30, quando eles se fecharem na Capela Sistina. Enquanto o papa não for eleito, a partir de quarta, haverá quatro escrutínios (votações) por dia.

As cédulas são queimadas ao final das votações da manhã e da tarde e não após cada votação. Ou seja, por volta das 12h e das 19h. Mas se o novo papa for eleito na primeira votação da manhã ou da tarde, a fumaça branca sairá da chaminé no meio da manhã (entre 10h30 e 11h) ou no meio da tarde (entre 17h30 e 18h).

Jornalistas credenciados para a cobertura do conclave puderam visitar ontem à tarde a Capela Sistina, subindo pela Escada Santa, que sai direto da colunata de Bernini, na Praça de São Pedro. Cada grupo permaneceu 15 minutos ao lado das duas estufas de cobre usadas para a queima de papéis de anotação e das cédulas. A imprensa só pôde observar à distância as mesas e cadeiras destinadas aos cardeais, diante do quadro do Juízo Final.

Ontem foi destruído o Anel do Pescador, usado por Bento XVI, além de carimbos a seco e uma matriz em chumbo.