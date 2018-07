Igreja Mórmon gasta pouco com caridade Um sociólogo que investigou as finanças da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nos Estados Unidos, cujos fiéis são conhecidos como mórmons, concluiu que a instituição tem nas doações - em especial de indivíduos ricos, como o candidato do Partido Republicano à presidência, Mitt Romney - uma significativa fonte de renda, mas, diferentemente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, gasta pouco com caridade e serviços de educação e saúde.