Igreja na Pompeia é modelo de comunidade

O pregador que entusiasma, na noite de quarta-feira, a pequena comunidade Cristo Ressuscitado, uma das oito capelas da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Pompeia, na zona oeste de São Paulo, é o missionário Márcio Mendes. Ele era cadete do 1.º ano da Academia da Força Aérea Brasileira (FAB), 20 anos atrás, quando abandonou a carreira militar para se filiar à Canção Nova, uma reviravolta em sua vocação.

Formado em Teologia, Mendes agora viaja Brasil afora com sua mulher, Rosemary Queiroz Chaves, para pregar Jesus Cristo. Nessa animada reunião, cheia de abraços, sorrisos, palavras amigas e repetidos aplausos, o casal dá um testemunho da vida cristã, falando sobre amor, filhos, desavenças e perdão.

Na noite seguinte, 120 participantes do Grupo de Oração Sagrada Família ouviram com emoção o missionário Antônio Lúcio de Oliveira, da Renovação Carismática, num dos salões da paróquia. O tema era ressurreição de Cristo. A reunião lembra o tom coloquial de um culto evangélico, mas a identidade é católica, com imagens dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria na parede. Enquanto o missionário prega, o padre João Affonso Zago ouvia confissões numa sala ao lado. Uma hora antes, ele havia celebrado a missa na matriz em intenção dos paroquianos falecidos.

A Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, com população estimada em 90 mil habitantes dos bairros de Perdizes e Pompeia, é o modelo de comunidade de comunidades, tema central da 51.ª Assembleia-Geral dos Bispos.

Pioneira na descentralização de celebrações e serviços nos anos 1970, a matriz reúne uma constelação de oito comunidades eclesiais de base e cerca de 60 movimentos que envolvem mais de 400 voluntários na coordenação e prestação de serviços.

Atividades. Missas aos sábados, grupos de oração, aulas de catequese, preparação de noivos, casamentos, encontros de casais, cursos de Teologia, estudo do catecismo, retiros espirituais, alfabetização de adultos, creche, distribuição de cestas básicas, atendimento médico e odontológico, recuperação de viciados - são numerosas as atividades da paróquia.

As casas de acolhida Santo Antônio e São Camilo hospedam doentes do interior que vêm fazer transplantes em São Paulo. "Falta espaço, mas não gente engajada no trabalho", diz o administrador de empresas Carlos Eduardo Marques Coelho, coordenador do Conselho Pastoral Paroquial. Sua equipe atua sob a orientação do pároco, padre Arlindo Toneta, que divide a tarefa com o vigário, padre João Zago. Eles recebem um salário de R$ 2 mil, conforme o padrão estabelecido pela Arquidiocese de São Paulo.

A paróquia tem receita prevista de R$ 1,055 milhão para 2013. O dízimo, voluntário, arrecada R$ 40 mil por mês. Outras entradas vêm de casamentos, batizados, venda de artigos religiosos, coletas e donativos. As seis missas de domingo são sempre lotadas. Todas muito festivas, de vivência carismática, exceto a das 7h30, das senhoras do Apostolado da Oração, mais conservadora.

Cada atividade tem um coordenador. Coordenação e equipes se revezam nos setores em esquema de rodízio, de acordo com as necessidades. O coordenador do Grupo de Oração São Pio, na comunidade Cristo Ressuscitado, é Sérgio Prado, que conta com a ajuda da sogra, Margarida Faria.

A paróquia envolve toda a família. As crianças têm programação especial para a catequese. Uma delas é a Noite do Pijama: elas chegam às 17 horas, jantam, dormem na paróquia e terminam com a busca do tesouro. Um dos principais desafios da Paróquia da Pompeia é a evangelização dos moradores de prédios, já que o acesso a apartamentos não é fácil. / J.M.M.