Igreja nomeia bispa lésbica

A Igreja Episcopal dos Estados Unidos, braço da Igreja Anglicana no país, nomeou anteontem a primeira mulher homossexual como bispa - antes, em 2003, um gay havia sido alçado ao mesmo posto. A eleição de Mary Glasspool (foto), de 56 anos, em dezembro, provocou reação enérgica do líder da Igreja Anglicada, Rowan Williams, arcebispo de Canterbury. Na época, ele afirmou que a eleição "traria problemas muito sérios para a comunidade". Mary, que mantém abertamente um relacionamento com uma mulher desde 1988, foi nomeada pela diocese de Los Angeles, em cerimônia com 3 mil pessoas. / AFP