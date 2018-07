Igreja quer indenização por uso de Cristo no filme 2012 A Arquidiocese do Rio quer indenização da Columbia Pictures pelo uso indevido da imagem do Cristo Redentor no filme 2012, do cineasta alemão Roland Emmerich. No longa metragem, a imagem é destruída junto com outras construções famosas, numa catástrofe que seria o fim do mundo. O Departamento Jurídico da Arquidiocese notificou a Columbia Pictures e aguarda uma negociação amigável, para que não haja necessidade de ação judicial.