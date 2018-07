Igreja une religião e heavy metal na Colômbia

Uma igreja no subúrbio de Bogotá, na Colômbia, está atraindo fiéis unindo religião com heavy metal. A igreja se chama Pantokrator, que significa "todo poderoso" em grego. Veja também: Vídeo da BBC As missas, que são realizadas duas vezes por semana, começam de maneira tradicional, com a comunhão com pão e vinho. Mas terminam com um show da banda de heavy metal da igreja, que toca músicas com letras bíblicas. Apesar de seguir ritos tradicionais, a Pantokrator não é reconhecida pela Igreja Pentecostal, à qual diz ser filiada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.