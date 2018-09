Igreja vai testar homossexualismo em seminários; diz jornal

A Igreja Católica deve testar todos os candidatos a padre para evitar a ordenação de suspeitos de homossexualismo "profundamente enraizado", de acordo com uma reportagem publicada neste sábado pelo jornal britânico The Independent. A recomendação teria sido formulada pela Congregação para a Educação Católica do Vaticano em um documento batizado de "Manual de Regras para o Uso da Psicologia na Admissão e na Formação de Padres". O líder da congregação, cardeal Zenon Grocholewski, teria afirmado em entrevista coletiva durante a semana, que mesmo homossexuais celibatários devem ser excluídos da Igreja. De acordo com o Independent, o líder católico polonês teria classificado o homossexualismo de "um tipo de desvio, de irregularidade" e que por isso representaria uma "ferida no exercício do sacerdócio". "O candidato não precisa necessariamente praticar o homossexualismo. Ele pode não ter pecados, mas se tem um tendência profundamente enraizada, não pode ser admitido para o ministério eclesiástico", disse o cardeal, segundo a reportagem do Independent. 'Paternidade espiritual' A explicação para o afastamento de gays, segundo Grocholewski, seria "a natureza do sacerdócio, no qual se desempenha uma paternidade espiritual". "De certa forma, quando nos perguntamos por que Cristo reservou o sacerdócio aos homens, falamos na sua paternidade espiritual, e sustentamos que o homossexualismo é um tipo de desvio, um tipo de irregularidade", afirmou. "Por isso, é um tipo de ferida no exercício do sacerdócio, na formação de relações com os outros." Essa não é a primeira vez que a Igreja recomenda a exclusão de homossexuais. Em 2005, o Vaticano divulgou que seminaristas gays deveriam ser afastados. A reportagem do Independent cita ainda duras críticas do grupo britânico gay pela igualdade de direitos Stonewall. "É uma tragédia (ainda mais) neste momento em que a Igreja sente a escassez desesperada de vocações à Igreja", afirmou Ben Summerskill ao jornal britânico. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.