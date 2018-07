Igrejas revelam detalhes da fé

J. Andrade conta que procurou retratar os locais com uma visão diferenciada, sob uma perspectiva pouco ou jamais vista pelo público em geral. Um exemplo é a Igreja de Nossa Senhora do Brasil, tradicional endereço católico dos Jardins. Ali, o fotógrafo retratou um dos banheiros. "Famosa pelos casamentos dos ricos e famosos, a Igreja de Nossa Senhora de Brasil é, sem dúvida, um dos templos mais belos da Igreja Católica", diz o fotógrafo. "A riqueza de detalhes é tão grande que chega aos banheiros e transforma o local em mais uma das atrações do lugar." A exposição traz 39 painéis com 69 imagens.

Quem for conferir in loco poderá ler o prefácio da mostra, assinado pelo arcebispo de São Paulo, o cardeal d. Odilo Pedro Scherer, que está no Vaticano, onde participará, a partir de terça-feira (12), do conclave para a escolha do novo papa - e é apontado como forte candidato a ocupar o posto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.