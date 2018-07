Iguape registra maior volume de chuva em 47 anos O volume de chuva registrado no sábado em Iguape, cidade do litoral sul paulista, foi o maior desde 1961. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), choveu 219,5 milímetros no dia. O índice acumulado de todo o fim de semana foi de 243,9 milímetros, índice esperado para o mês de janeiro inteiro. Cada milímetro corresponde a 1 litro de água em 1 metro quadrado. De acordo com o instituto, a combinação entre a chegada de uma frente fria no sábado com áreas de instabilidade, reforçou a chuva em boa parte das regiões do Estado no fim de semana, principalmente no Vale do Ribeira e no Litoral Sul. Nas cidades do Norte e Oeste do Estado, o volume de chuva verificado nos dois dias variou entre 10 e 20 mm. Já nas demais regiões, o índice no período ficou entre 50 e 240 mm. Somente na capital, a quantidade de chuva atingiu 63 mm. Em Taubaté, no vale do Paraíba, o índice bateu em 137,4. O meteorologista Marcelo Schneider, do Inmet, disse que nesta segunda, 14, ainda devem ocorrer pancadas de chuva no Estado, mas de forma menos concentrada em comparação ao fim de semana.