Iguatemi fará emissão de ações A Iguatemi Empresa de Shopping Centers protocolou na Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) pedido de análise prévia do registro de distribuição pública primária de ações ordinárias. Segundo a empresa, a oferta será realizada no Brasil, com esforço de venda no exterior. Estima-se que operação ficará em torno de R$ 400 milhões, mas o valor ainda será fixado de acordo com as condições de mercado.