Ikezili leva para a SPFW coleção de inspiração oriental A estilista Erika Ikezili tomou como base os furoshikis, pedaços de tecidos coloridos usados de embrulhos, para a coleção de inverno apresentada hoje na São Paulo Fashion Week. A mistura de tecidos e texturas fez parte da composição com trabalhos cortados em patchwork, os manuais, como crochê, matelassê e tricô, com destaque para o maxi tricô nos tons vermelho e preto, que ganharam aplicação de tachas, brilhos e bolinhas de lã (todas juntas ou separadas). Os volumes vêm em ombros e cintura. Comparada com a coleção de verão, Erika parece ter se preocupado em desenvolver peças com apelo mais comercial, com shorts e minis dividindo espaço com jaquetas mais levinhas. Já a ideia para a coleção de OESTÚDIO veio após um trabalho realizado pelo coletivo com o Instituto Benjamin Constant, entidade especializada na reabilitação de cegos. Daí, foi feita uma ponte também com a cegueira social e com a crise econômica. Boa parte das peças trouxe texturas, camisas com botões na frente e nas costas, zíperes e até guizos. Entre os tecidos, lã, sarjas leves, moletom, além de uma mistura de lã e viscose. A cartela de cores teve azul, branco, rosa, preto, verde e marrom, além de duas estampas: de notas de dinheiro e de umbigo.