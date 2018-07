Ilegais na Billings são flagrados de helicóptero

Elisvânio estava com a colher de pedreiro e cimento nas mãos. As paredes recém-erguidas começavam a ser rebocadas. Foi surpreendido pela fiscalização da prefeitura de Santo André ao ampliar o imóvel na Rua Inhambu, no bairro Recreio da Borda do Campo, às margens da Represa Billings, uma área de preservação e recuperação de mananciais. Tentou despistar, disse que havia sido contratado por um dia para rebocar as paredes postas de pé recentemente e iria embora. Afirmou desconhecer o dono do terreno. "O patrão não queria perder o cimento que comprou e pediu para fazer o reboco." Minutos depois, pressionado, Elisvânio disse se chamar José Carvalho de Souza. Foi orientado a paralisar o serviço.

A construção irregular foi localizada durante sobrevoo em 31 de agosto pela manhã. Há dez anos, técnicos do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (Semasa) inspecionam do ar 843 hectares do Parque do Pedroso para identificar crimes ambientais. A cidade tem 55% de seu território em área de manancial.

"Agora vamos utilizar nosso banco de dados, identificar o proprietário do imóvel e notificá-lo. Terá prazo de 30 dias para se explicar e depois pode até ser multado", diz a gerente de Controle Ambiental, Aline Ferreira da Silva, uma das responsáveis pelo monitoramento aéreo. A multa inicial para quem descumpre a legislação é de 501 unidades fiscais do município, que equivalem a R$ 1.139,27.

Na Rua Flamingo, nesse trecho de terra entre a Billings e o Trecho Sul do Rodoanel, o sobrevoo identificou a construção de paredes na casa no número 9. Os lotes no bairro, de mil metros quadrados, são desmembrados em 2, 4 e até 8 terrenos. "Isso é comum", diz Josiane Oliveira Bezerra, encarregada de Mananciais do Semasa. Pela legislação, só há possibilidade de construir em 30% a 40% da área total; o restante deve ficar permeável, com vegetação. "Está tudo congelado. Para construir é preciso pedir licença ambiental", explica Aline.

Mesmo em flagrante desrespeito à lei, os moradores não admitem o crime. Terezinha Maria de Souza, dona da casa de número 9, alega que está fazendo "apenas uma lavanderia".

É orientada pelas técnicas do Semasa a paralisar a obra e pedir licença ambiental. É obrigada a assinar o auto de advertência. "Se não for em 30 dias regularizar o problema e não parar a obra, pode ser multada", adverte Josiane. Revoltada, Terezinha diz que seus vizinhos também estão construindo irregularmente.

Basta dar a volta no quarteirão, ir até a rua de cima e verificar que a lavanderia que Terezinha diz estar erguendo tem paredes divisórias, como se fossem cômodos. "Estamos acostumados com isso. As pessoas mentem, nos ameaçam, dizem que vão virar nosso carro. Muitos nem atendem a porta quando chamamos", diz Aline.

Os sobrevoos identificam também queimadas, desmatamentos, despejo de entulho, invasão de área do Parque do Pedroso, caça e pesca irregulares. O monitoramento, diz Aline, já flagrou invasão de área do parque. Depois, por terra, o invasor foi notificado e retirado do local, mas uma semana depois voltou a ocupar área próxima. "A vistoria por helicóptero facilita a visualização, principalmente em regiões de difícil acesso por terra. Depois, nossas equipes vão por terra."

De maio até 31 de agosto, foram realizadas 21 vistorias desse tipo, com a constatação de 63 irregularidades em Santo André. Nesse ano já foram registradas 145 advertências ambientais e 58 multas na Área de Preservação e Recuperação aos Mananciais (APRM).