Ilegalidade dificulta os ajustes Apesar de o desmatamento ser um grave problema no Norte, só quatro TACs entre os firmados pelo Ministério Público Federal na região tratam do tema. Segundo o procurador da República no Pará Ubiratan Cazetta, na área florestal os empecilhos são a informalidade e a ilegalidade (não é possível identificar os donos das áreas, por exemplo). Ele ressalta que o TAC não pode ser um mecanismo para regularizar a atividade ilegal. "Se não tivermos cuidado na definição das obrigações, pode ser economicamente interessante para o degradador cometer o dano, tirar o lucro e assumir uma obrigação pífia em um TAC." O governo do Pará, pecuaristas e o MPF firmaram um termo neste ano após denúncias que relacionaram a produção de carne com desmate. O acordo prevê que a pecuária seja alvo de auditoria independente.