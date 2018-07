Ilha da Madeira busca 32 desaparecidos As equipes de resgate procuravam ontem 32 pessoas que desapareceram durante as chuvas torrenciais e os deslizamentos que atingiram a Ilha da Madeira no fim de semana. O risco de novos deslizamentos em Funchal, capital da Ilha da Madeira, obrigou o governo local a organizar a retirada de dezenas de famílias de suas casas. Nos últimos três dias, pelo menos 42 pessoas morreram, 18 foram hospitalizadas e 250 estão desalojadas por causa das chuvas e dos deslizamentos, segundo as autoridades. Ruas, casas e carros estão cobertos por terra, lama e pedras arrastadas pelas fortes enxurradas que desde sábado castigam a Ilha da Madeira, arquipélago português na costa noroeste da África.