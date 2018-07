Ilha da Madeira já conta 40 mortos

Equipes de resgate continuavam ontem as buscas por vítimas das duras enchentes que castigaram entre sábado e domingo a Ilha da Madeira, território atlântico de Portugal, a mil quilômetros de Lisboa. Segundo autoridades de Funchal, capital da região autônoma, já foram contabilizados pelo menos 40 mortos e mais de 120 feridos.

"O número de vítimas deverá ser ainda maior, considerando as circunstâncias da enchente", disse o porta-voz do governo local, Francisco Ramos. O temporal dos últimos dias foi o pior a atingir a Ilha da Madeira desde 1933. Ontem, porém, as condições meteorológicas melhoraram, auxiliando o trabalho das equipes de busca.

A força das inundações abriu caminhos em encostas, revirou carros e destruiu casas, estradas e pontes. As ruas ficaram cobertas por uma lama espessa e escura. Um caminhão do corpo de bombeiros foi arrastado pelas águas e se chocou contra uma árvore, relataram moradores.

Com botes infláveis, as equipes de resgate buscam corpos e tentam livrar áreas bloqueadas pela lama. "Há grandes dificuldades", disse Ramos sobre os esforços de auxílio.

O primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, afirmou estar "profundamente chocado" com a severidade da catástrofe na Ilha da Madeira. Uma aeronave C-130 com equipes médicas, jipes e equipamento de telecomunicação deixou ontem Lisboa rumo a Funchal.