Ilha na Baía de Bengala desaparece do mapa

O aquecimento global parece ter resolvido uma briga entre Índia e Bangladesh. Segundo a Escola de Estudos Oceânicos da Universidade de Jadavpur, uma ilha localizada na Baía de Bengala e disputada pelos dois países submergiu. A Índia chamava a ilha de New Moore e Bangladesh, de South Talpatti. Ao jornal Los Angeles Times, o pesquisador Sugata Hazra disse que a notícia, obtida por imagens de satélite e confirmada por pescadores, é um "alerta" para que se faça um balanço de quantas perdas estão ocorrendo. Uma lição que os países têm de aprender, segundo Hazra, é que todos perdem com os impactos das mudanças climáticas. Não havia estruturas permanentes no local. A ilha sofria também com a erosão.